В Адыгее мужчина пострадал при падении обломков БПЛА

В Адыгее мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, ночью и утром в Тахтамукайском районе отражали атаку вражеских БПЛА. В ауле Шенджий получил ранения мирный житель. В госпитализации он не нуждается, помощь была оказана на месте, уточнил Кумпилов.

Также обломки повредили автомобиль и остекление трех частных домовладений.

Возле поселка Энем обломки БПЛА оборвали линии электропередач и пробили крышу неэксплуатируемого склада.