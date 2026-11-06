В Адыгее мужчина пострадал при падении обломков БПЛА
В Адыгее мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
По его словам, ночью и утром в Тахтамукайском районе отражали атаку вражеских БПЛА. В ауле Шенджий получил ранения мирный житель. В госпитализации он не нуждается, помощь была оказана на месте, уточнил Кумпилов.
Также обломки повредили автомобиль и остекление трех частных домовладений.
Возле поселка Энем обломки БПЛА оборвали линии электропередач и пробили крышу неэксплуатируемого склада.