Домработница Влада Череватого получила два года условно за хищение 16 млн рублей

Суд дал домработнице Влада Череватого - участника "Битвы экстрасенсов" - два года условно за кражу денег и украшений на почти 16 млн рублей. Об этом рассказал "Известиям" адвокат Саид Ярахмедов.

По данным следствия, женщина полгода каждый день забирала из дома по 50 тысяч рублей и прятала их в пакетах и ведрах. Кроме денег, пропали золотые часы, подвески и брендовые очки.

Сама домработница вину признала лишь частично. Она не отрицает, что брала деньги, но утверждает, что сумма была меньше. В суде она заявила, что к краже ее подтолкнула супруга Череватого, но та все обвинения отвергла.

Потерпевшей по делу стала подруга экстрасенса. Под подозрением также был сын домработницы - он работал в доме садовником. Пока ущерб никому не возместили.

Ранее в Карасукском районе Новосибирской области суд разбирает дело о мошенничестве: 41‑летняя женщина выложила чужое фото, прикинулась 25‑летней девушкой и через сайт знакомств обманула участника СВО - выманила у него 250 тысяч рублей на якобы операцию, а потом еще полмиллиона на первый взнос за дом, который не планировала покупать.