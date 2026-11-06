Ветер сносил киоски, крыши и деревья: в Екатеринбурге устраняют последствия непогоды

В Екатеринбурге оперативно устраняют последствия обрушившихся на город снегопада и порывистого ветра. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов поручил районным администрациям и профильным службам объединить все усилия для своевременного устранения последствий непогоды. По данным мэрии, на улице Белинского дерево упало на припаркованный автомобиль. На улице Лобкова на проезжую часть также упало два дерева. Специалисты уже убрали деревья с машины и дорог.

Также штормовой ветер снес киоски на пересечении улиц 8 Марта и Фрунзе. Проезжая часть была освобождена, а ларьки поставлены на место. А у входа станции метро "Проспект Космонавтов" ветром снесло крышу. Там уже навели порядок.

При обнаружении последствий непогоды жителям Екатеринбурга рекомендуется обращаться по единому телефону экстренных служб 112, на Платформу обратной связи, а также в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: 222-3-005 (со всех типов телефонов); 005 (с городских и стационарных телефонов); +7 (343) 304-12-04, 304-12-08, 304-12-17.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о причинах грозы и снега, накрывших сегодня уральскую столицу.