Савватеев призвал Кириенко принять его "на 5 минут", чтобы рассказать о зарплатах учителей

Член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" математик Алексей Савватеев записал видеообращение к первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко с просьбой принять его "на 5 минут", чтобы рассказать о том, какую зарплату получают учителя.

Власти приводят зарплату за всю нагрузку, но министр просвещения РФ Сергей Кравцов признал в этом году, что средняя нагрузка составляет 1,5 ставки на учителя. По статистическим данным ведомства, она составляет 1,6 ставки. Средняя же зарплата превышает 70 тысяч рублей, но в расчете на ставку это около 40 тысяч на руки.

При этом средняя величина зарплаты чувствительна к высоким значениям, медианная, по официальным данным, примерно на треть меньше. То есть медианная зарплата учителя на ставку около 30 тысяч и едва превышает МРОТ, а оклад в большинстве регионов ниже МРОТ. Эти данные полностью совпадают с зарплатами, указываемыми в вакансиях.

Савватеев заявил, что "вычислил", что Кириенко видел его ролик об острейшей нехватке учителей в Кировской области, где в одном из районов осталось лишь 11 учителей математики, а самому младшему - 66 лет. По словам Кравцова, нехватка учителей лишь 1-2%, все остальные вакансии заняты.