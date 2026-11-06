В сельских почтовых отделениях начнут продавать лекарства

Власти запустили эксперимент: в сельских почтовых отделениях и мобильных аптечных пунктах будут продавать востребованные лекарства - проект продлится до 1 сентября 2029 года. Первыми регионами стали Нижегородская и Курская области. В продажу поступит более 100 наименований безрецептурных препаратов, нужных при домашнем лечении, пишет ТАСС.

Не будут продавать лекарства с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, средства со спиртом выше 25 % и препараты с особыми условиями хранения. Продавать смогут только обученные сотрудники почты, но консультировать по лечению они не вправе - у них нет фармацевтической квалификации.

Ранее в России завершили доклинические испытания онковакцины CaTeVac, разработанной в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова: тесты прошли успешно, сейчас оформляют документы для производства и клинических испытаний, а применять вакцину при саркомах мягких тканей планируют с 2027 года.