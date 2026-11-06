МЧС объяснило гибель 17 альпинистов в КБР оголением ледника

Причиной трагедии в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, унесшей жизни 17 альпинистов, стало "оголение" ледника из-за климатических изменений. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по республике Эльдар Хашхожев, передает ТАСС.

"Это был обвал горного ледника. Все это происходит из-за того, что линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки", - заявил Хашхожев в парламенте КБР.

"Соответственно, за счет того, что эти участки оголяются, нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, она становится более слабой и не удерживает эти большие глыбы снега, которые лежат наверху", - пояснил Хашхожев.

6 сентября лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. 17 альпинистов погибли, 10 спаслись, 6 пострадали и попали в больницу. Всего в группе было 33 человека. Несколько альпинистов, погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии, являлись представителями Росгвардии. Информацию подтвердила пресс-служба ведомства.