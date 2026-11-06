Мэр Тюмени призвал автомобилистов срочно сменить летние шины на зимние

Мэр Тюмени Максим Афанасьев обратился к автомобилистам с призывом заменить летние шины на зимние из-за ожидаемого похолодания. Об этом градоначальник сообщил в своём канале "Макс", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По прогнозам синоптиков, в Тюмени ожидаются осадки, а ночью температура может опуститься до минусовых значений. Дорожные службы непрерывно отслеживают погодные сводки, чтобы оперативно реагировать на изменения. Для недопущения гололедицы будет проведено прометание и обработка противогололёдными материалами проезжей части и пешеходных дорожек там, где это требуется. Вся техника находится в готовности.

Мэр призвал водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а пешеходов — быть осторожными на переходах и тротуарах. "Понижение температуры — верный признак необходимости замены летних шин на зимние. Тем, кто ещё не успел переобуть свой автомобиль, рекомендую воздержаться от поездок и обязательно записаться в шиномонтажную мастерскую", — подчеркнул Афанасьев.