В Екатеринбурге впервые пройдёт чемпионат России по паделу

С 16 по 22 ноября на Падел-арене РМК в Екатеринбурге пройдёт чемпионат России по паделу-2026. Один из двух главных национальных турниров года впервые состоится за пределами столицы и соберёт рекордные 240 участников: 120 мужчин и 120 женщин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, выбор Екатеринбурга отражает растущую роль регионов в российском паделе. Свердловская область уже закрепила за собой статус одного из ключевых центров развития этого вида спорта: здесь работает сильная региональная федерация, сформирована команда организаторов с опытом проведения международных соревнований, а Падел-арена РМК (первая специализированная падел-арена России) располагает инфраструктурой для турниров самого высокого уровня и трибунами более чем на 4,5 тысячи зрителей.

Генеральный партнёр чемпионата, Академия падела РМК, ведёт системную работу по развитию падела в регионе. Она объединяет подготовку профессиональных игроков, развитие тренерской команды и знакомство детей и взрослых с новым видом спорта. Спортсмены академии совмещают физическую подготовку с работой на корте и спаррингами с представителями ведущих мировых школ падела. Отдельное направление – детский падел: команда прошла специализированное обучение работе с юными игроками по международной программе и готовит запуск детской академии.

Чемпионат России-2026 стартует в понедельник, 16 ноября, с квалификации. В ней выступят 16 мужских и 16 женских пар. Два раунда плей-офф определят по четыре пары, которые получат места в основной сетке.

Во вторник, 17 ноября, стартует основной этап. В первом круге, на стадии 1/32 финала, сыграют 32 мужские и 32 женские пары. Победители этих встреч выйдут в 1/16 финала, где к ним присоединятся по 16 сеяных пар в каждом разряде. Посев определяется по суммарному рейтингу двух игроков.

Решающие стадии турнира запланированы на выходные дни: в субботу состоятся полуфинальные матчи, а в воскресенье – матчи за третье место и финалы. Победители чемпионата России получат максимальное количество очков, предусмотренных национальной системой рейтинга ФПР – 2 тысячи баллов. А пары, пробившиеся в полуфинал, получат статус кандидатов в сборную России.

Алексей Сорокин, генеральный директор Федерации падела России:

"На наш взгляд, важно, чтобы рост падела в регионах находил отражение и в географии главных соревнований страны. Екатеринбург, без сомнения, сможет достойно принять у себя чемпионат России. Здесь проводится последовательная работа: готовят сильных игроков, развивают тренерскую команду, привлекают детей к занятию нашим видом спорта и проводят международные турниры. Благодарим Академию падела РМК за поддержку чемпионата. Вместе мы готовим турнир с рекордным числом участников в условиях, которые позволят спортсменам показать свой лучший падел"

Дарья Ирха, президент Федерации падела Свердловской области, директор Академии падела РМК:

"Чемпионат России 2026 года станет самым массовым для спортсменов за всю историю. И особенно приятно, что такое значимое для российского падела событие пройдёт именно здесь, в Екатеринбурге. Надеемся, что игроки оценят уральское гостеприимство, а также условия и комфорт, которые мы для них создадим. Впереди нас ждут семь дней ярких матчей и эмоций. Приглашаем всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области на Падел-арену РМК, чтобы поддержать спортсменов из Академии падела РМК, которые будут играть за наш регион. До встречи на трибунах!"

Генеральным партнёром национального первенства выступила Академия падела РМК при поддержке Русской медной компании.