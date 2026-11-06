Демократы в конгрессе уже готовят расследование о замедлении Starlink для ВСУ

Победившие на выборах в конгресс демократы уже готовят расследование о замедлении работы Starlink и Starshield для ВСУ.

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Как пишет CNN, комитет сената по международным отношениям направил требование о сохранении необходимых документов ряду компаний и представителям администрации президента. В частности, Илон Маск получил запрос в связи с ограничениями Starlink. Если выяснится, что замедление было его личной инициативой в обход процедур, это может стать нарушением правил экспортного контроля или правил Федеральной комиссии по связи, что грозит штрафами в сотни миллионов долларов.

Если расследование докажет, что ограничения нанесли ущерб нацбезопасности США или нарушили условия оборонных контрактов, дело передадут в профильные ведомства.

Также запросы получили банки, порты и частные структуры, участвующие в поставках российского дизельного топлива.

Ожидается, что новый конгресс возглавит Крис Кунс, а демократы начнут проверку всех решений президента Дональда Трампа за последние два года.

На днях Зеленский пожаловался, что Маск и представители SpaceX перестали выходить на связь. Маск ранее заявлял о нарушении ВСУ условий использования Starlink: украинские боевики применяли ее для наступательных действий - ударов беспилотников.