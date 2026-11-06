Президент Словакии: Украина изматывает Европу

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что военный конфликт, который ведет Украина, начинает изматывать Европу морально и экономически. Миллиарды евро, направляемые на помощь Киеву, могли бы пойти на развитие инфраструктуры, школ и больниц стран ЕС. Он подчеркнул, что Европа должна участвовать в мирных переговорах, чтобы прекратить изнурительный конфликт.

Как пишут европейские СМИ, в ЕС обострились разногласия из-за поиска дополнительных 70 млрд евро для Украины на фоне проблем с согласованием семилетнего бюджета. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария отказались от участия в новом кредитовании киевского режима. Прогнозируется, что в 2027 году число стран, выступающих против поддержки Украины, увеличится. Все больше стран жалуются на трудности с поиском денег для Киева.

