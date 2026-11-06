Европейцам предложили в первые часы кризиса рассчитывать только на себя

Еврокомиссия (ЕК) выпустила рекомендации о поведении жителей Старого света в кризис.

ЕК активизирует усилия по повышению готовности всего Евросоюза (ЕС) к кризису. Комиссар по вопросам равенства, готовности и управления в кризисных ситуациях Хаджа Лахбиб представила новые принципы, которые помогут подготовиться к чрезвычайным ситуациям, в том числе в течение первых 72 часов кризиса.

В них говорится, в частности, о том, что европейцы должны сами сделать запас всего необходимого на первые 72 часа чрезвычайной ситуации. Это нужно для того, чтобы дать время государственным структурам перейти на новые правила, пишет пресс-служба ЕК.