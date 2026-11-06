На Урале мощный ветер сорвал кровлю школы

На Среднем Урале ветер сорвал кровлю со здания школы. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента, при этом уроки продолжаются в обычном режиме.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 6 ноября в Пышминском районе. По предварительным данным, в результате сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия школы 1974 года постройки, расположенной по улице Куйбышева в пгт. Пышма.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Прокуратура начала проверку и координирует деятельность органов власти по обеспечению безопасности учеников. В здании школы будут организованы восстановительные работы.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых, снесло примерно 1000 квадратных метров крыши. По данным мэра, в результате никто не пострадал.

"Школа работает в обычном режиме, занятия идут по расписанию. У здания дежурят сотрудники ГИБДД, они помогают с организацией движения, чтобы не было заторов. После уроков детей отпустят домой, дальше будем разбираться с последствиями: оценим ущерб и наметим, что нужно сделать", - рассказал Фоминых.

Ранее в МЧС предупреждали свердловчан, что в пятницу, 6 ноября, в регионе ожидаются очень сильный снег, гололед и порывы ветра до 27 метров в секунду. Также Госавтоинспекция предупредила об осложнении дорожной обстановки из-за непогоды в северных районах Свердловской области.