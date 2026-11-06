МИД: Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС

В МИД РФ заявили, что Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия ЕС основной части замороженных российских активов.

"Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным", – сказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский РИА Новости.

Он добавил, что этот "болезненный ответ" будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что Москве удастся вернуть замороженные в Европе золотовалютные резервы страны.