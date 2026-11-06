10 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Такое бывает". В Гидрометцентре рассказали о грозе и снеге, накрывших Екатеринбург

Гроза, снег и сильный ветер, накрывшие Екатеринбург 6 ноября, являются опасным погодным явлением, но не считаются чем-то особенным. Об этом Накануне.RU рассказала замначальника Уральского управления Росгидромета, начальник Гидрометеорологического центра Надежда Шилина. По ее словам, подобные "сюрпризы" изредка случаются, а потому не стоит придавать этому большого значения.

"Такое бывает, не часто, но бывает. В любом случае, каждый случай - уникальный. Сейчас идет прохождение циклона через нашу территорию. Вчера было дано предупреждение об опасном явлении. Так что, прогноз у нас оправдывается", - сказала Шилина.

Напомним, что вчера синоптики предупреждали свердловчан об обильных осадках в виде мокрого снега, гололедице и порывах ветра до 16-21 м/с, а местами и до 25-27 м/с. Сегодня днем и вечером также прогнозируются сильные и умеренные осадки в виде мокрого снега на западе области и небольшие - на востоке, а также ветер до 25 м/с.

"Зима пришла в Екатеринбург с порывистым ветром снегопадом и грозой, которую метеостанция Екатеринбурга отметила в 10 часов местного времени. Через Екатеринбург проходит холодный участок активного атмосферного фронта. Центр циклона сейчас в районе Красноуфимска и будет подниматься вдоль гор на север области. В западной половине области почти повсеместно ляжет снег, подморозит, образуется гололедица. В течение дня циклон поднимется на север области, распространяя снегопады, метели", - говорится в сообщении Уральского Гидрометцентра.

Завтра же - 7 ноября - при уходе циклона с территории Среднего Урала на север УрФО осадков станет меньше, еще возможны порывы ветра до 15-18 м/с. А 8-10 ноября местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем -1,+4°.

Теги: Гидрометцентр, гроза, снег, ветер, погода


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