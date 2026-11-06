Винницкая ТЭС разрушена

Винницкая ТЭС фактически разрушена, и перспективы ее восстановления остаются неопределенными. Об этом сообщил депутат областного совета Андрей Гижко, отметив, что в областном центре постоянно происходят как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии.

Накануне Зеленский заявил, что из-за точных ударов ВС РФ по ТЭЦ и подстанциям повреждены все электростанции Украины, целой не осталось ни одной. В соседнем Житомире из-за повреждений энергосистемы введен режим жесткой экономии: прекращена работа электротранспорта, уличное освещение переведено в экономный режим. Власти города призвали бизнес отказаться от декоративной и рекламной подсветки.

По данным Минэнерго Украины, украинские АЭС сильно сократили выработку электроэнергии. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области. Накануне в сети разлетелись ролики тьмы над Киевом.

В энергохолдинге ДТЭК жалуются на удары ВС РФ: за последние три дня было нанесено 78 ударов. Зеленский постоянно обвиняет мэра города Виталия Кличко в плохой работе. Тот признал, что "при такой интенсивности разрушительных атак без защиты ключевых объектов системами ПВО восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов под большим вопросом". Он обвиняет Зеленского в политическом давлении и попытке подмять под себя всю власть в городе.