06 Ноября 2026
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Jimmy Kimmel Live&quot;

Пермяк через суд требует вернуть средства за отменённое выступление рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Житель Перми подал иск с требованием вернуть средства за отменённое выступление рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, сообщает Properm.

Мужчина приобрёл два билета за 89,6 тыс. рублей, а также потратил 48,2 тыс. на невозвратные авиабилеты и 8,1 тыс. на гостиницу.

Концерт должен был состояться 10 октября, однако 30 сентября организатор объявил об отмене. Пермяк направил претензии компании и билетным операторам, но деньги ему не вернули.

Теперь истец требует взыскать с организатора стоимость билетов, расходы на поездку, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Предварительное заседание в Ленинском районном суде Перми назначено на 19 ноября.

Как сообщало Накануне.RU, Канье Уэст объявил, что даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене.

30 сентября в агентстве Say Agency подтвердили отмену концертов. Организаторы открыли возврат средств за билеты с 12 октября. Опция подачи заявки на возврат открылась в личном кабинете. После оформления заявки на возврат система предупреждает, что её обработка идёт 3-5 дней, но при большой загрузке срок может достигать 30 дней. Московская прокуратура проверит законность продажи билетов на отмененный концерт Канье Уэста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Уэст не может выступать ни в Санкт-Петербурге, ни в каком-либо другом городе России из-за поддержки артистом нацизма.

Теги: Канье Уэст, концерт, суд, возврат средств


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