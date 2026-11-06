Сибирячка обманула бойца на 750 тысяч рублей под видом невесты

В Карасукском районе Новосибирской области суд рассмотрит дело о мошенничестве. 41‑летняя женщина взяла чужое фото, назвалась 25‑летней девушкой и познакомилась на сайте знакомств с участником СВО. В переписке она убедила его перевести 250 тысяч рублей на якобы срочную операцию, а потом - еще полмиллиона на первый взнос за дом, который не собиралась покупать.

Обман раскрылся, когда боец приехал в отпуск и встретился с "невестой": вместо юной девушки он увидел другую женщину. Мужчина признался, что доверял собеседнице и потому отправлял деньги. Женщина признала вину и частично вернула похищенное. Дело находится в Карасукском районном суде.

Ранее администратор сауны из Иркутска несколько лет обманывала клиентов: жила под чужой фамилией, просила деньги в долг под разными предлогами - суммы были от 30 тысяч до 4 миллионов рублей - и первое время возвращала часть, чтобы казаться надежной.