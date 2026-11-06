06 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Украине нечего и думать о членстве в ЕС до 2030 года: Венгрия ответила на ультиматум Киева

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила в Вильнюсе, что вступление Украины в ЕС до 2030 года нереально. Венгрия не приемлет никаких особых условий для Украины, которая должна пройти тот же процесс, как и все кандидаты, без исключений или ускоренного порядка.
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В кулуарах еврочиновники выражают скепсис в отношении принятия Украины вообще когда-либо. Премьер Венгрии Петер Мадьяр считает, что Киеву понадобится не менее 10-15 лет. А еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос недавно заявила, что ускоренное принятие Украины в блок невозможно ни в 2027 году, ни позже. И вообще четкую дату назвать невозможно.

Будапешт фактически заочно ответил на ультиматум, который на днях выдвинул киевский режим. Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что вступление Украины в ЕС должно стать неотъемлемой частью будущего мирного соглашения. Иначе Украина прололжит воевать дальше. Если же не закладывать в переговоры членство Украины в ЕС, то такие переговоры бесполезны, подчеркнул чиновник. А членство в ЕС подразумевает четкую дату.

Ранее сообщалось, что ведущие страны ЕС не хотят и слышать об ускоренном вступлении Украины. А канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул идею о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС без права голоса и фактически в качестве наблюдателя. Зеленский раскритиковал это предложение, требуя принять Украину, которая якобы защищает ЕС.

Теги: украина, венгрия, ес


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