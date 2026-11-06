В ВСУ предложили не выпускать с Украины тех, кто старше 15 лет

Офицер Вооружённых сил Украины Андрей Онистрат нашёл эффективный, как ему кажется, способ предотвратить отток молодёжи из страны.

Он полагает, что возможность молодёжи выезжать за границу создает риски. Купировать это надо запретом выезда за границу тех, кому 15 лет и больше.

"Я вижу, что парней в старших классах всё меньше и меньше, то есть уезжают люди из Киева, уезжают за границу. Математики уезжают, разные специалисты", - приводит ТАСС слова Онистрата.

Военные потери и массовый отъезд миллионов людей грозят Украине демографическим коллапсом. У страны исчезает будущее. Суммарный коэффициент рождаемости упал до 0,8-0,9, что является одним из самых низких показателей в мире, а смертность выше в 3-4 раза. Фактически, на кону вообще существование в будущем такого государства, как Украина.

За границей находятся более 5 млн человек, преимущественно женщины и дети (Зеленский недавно сказал, что из страны уехало 9,5 млн человек). А желание вернуться домой среди уехавших снизилось с 74% в 2022 г. до 43%. По другим данным, оно гораздо меньше. Для борьбы с кризисом Киев освободил от мобилизации мужчин младше 25 лет, однако многие из них уже покинули страну или не планируют создавать семьи.