В Перми директора организации оштрафовали за уклонение от налогов на 60 миллионов

В Перми вынесен приговор 56-летней директору коммерческой организации, признанной виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что с 1 января 2020 года по 28 марта 2023 года осуждённая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 60 млн рублей. Для этого она внесла в налоговые декларации недостоверные сведения, отразив финансово-хозяйственные отношения с 44 фиктивными субъектами предпринимательской деятельности.

Преступление выявили органы УФНС России по Пермскому краю, оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю. В рамках обеспечительных мер по ходатайству следствия на имущество осуждённой, подконтрольной организации и её родственников наложен арест на сумму свыше 58 млн рублей.

В ходе расследования женщина добровольно возместила в бюджет более 1,1 млн рублей. Суд назначил ей наказание в виде штрафа 450 тыс. рублей. Также удовлетворён иск о возмещении причинённого бюджету ущерба.