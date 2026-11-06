На Урале мать-рецидивистку "закрыли" на 7 месяцев за долги по алиментам

В Тугулымском районе мать-рецидивистку лишили свободы на семь месяцев за долги по алиментам в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Женщину ограничили в правах на ее пятерых детей. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в размере 1/10 доли всех видов заработка ежемесячно на каждого ребенка, однако мать всячески уклонялась от выплат.

Изначально свердловчанку привлекли к административной ответственности и назначили 60 часов обязательных работ, однако и после отбытия наказания она не приступила к выплате задолженности. В связи с этим, мать была привлечена уже к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей" и приговорена к семи месяцам лишения свободы.

В ГУФССП отметили, что ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление и приговорена к шести месяцам лишения свободы.