ГК "КОРТРОС" начала строительство современного детского сада на 200 мест в квартале "Спутник-1"

ГК "КОРТРОС" начала работы по строительству современного детского сада в квартале "Спутник-1" Академического района. Разрешение на строительство было получено девелопером. Дошкольное учреждение на 200 мест расположится на участке площадью 7 000 кв. м в периметре улиц Академика Ландау, Академика Вавилова и Профессора Матвеева.

Внутриквартальное расположение обеспечит максимальную шаговую доступность: радиус составит комфортные 300–500 метров, а путь до детского сада не пересекается с проезжей частью, что соответствует лучшим стандартам городской среды. Плановый срок окончания строительства — сентябрь 2027 года, сообщили в пресс-службе ГК "КОРТРОС".

Общая площадь здания переменной этажности (от одного до трех этажей) составит 4 400 кв. м. Проект разработан с учетом принципа групповой изоляции: детский сад будет включать восемь групп по 25 человек в каждой. Для максимального комфорта и безопасности малышей раннего возраста их группа расположена на первом этаже и оборудована отдельным входом с улицы.

"Обеспечение детей местами в детских садах и школах – одна из ключевых задач. Особенно этот вопрос актуален в быстрорастущих районах. И, безусловно, Администрация, приветствует социально ответственные инициативы бизнеса. Мы живем в одном городе, поэтому важно трудиться сообща, чтобы Екатеринбург продолжил свое устойчивое развитие, а жизнь горожан становилась только комфортнее. Появление нового детского сада в Академическом районе на 200 мест станет очередным шагом к этому", — заявил временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

ГК "КОРТРОС" возьмет на себя расходы как по строительству детского сада, так и по внутреннему оснащению. Помимо стандартных игровых и спальных комнат, в саду будут функционировать музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, методический кабинет, собственный пищеблок, медицинский блок и постирочная полного цикла. Здание оснащено пассажирским и грузовым лифтами.

Территория детского сада разделена на функциональные зоны. Здесь оборудуют восемь индивидуальных игровых площадок с комбинированным покрытием из безопасной резиновой крошки и газона, а также две спортивные площадки. По периметру высадят кустарник для создания тенистого пространства, а малые архитектурные формы подберут в соответствии с возрастом детей.

"Академический — район с самой высокой рождаемостью в Екатеринбурге, поэтому развитие социальной инфраструктуры здесь идет в ногу со строительством новых кварталов. Новый детский сад спроектирован так, чтобы быть не просто зданием, а комфортной и безопасной средой для развития детей. Отдельные входы для малышей, кабинеты профильных специалистов и современные игровые площадки на свежем воздухе — все это отвечает высоким стандартам качества жизни, которые мы задаем в районе", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

"Академический" — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК "КОРТРОС" развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.