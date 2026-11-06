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Фото: Накануне.RU

Южная Корея свернула проект военного ИИ на Украине

Южнокорейский оборонный стартап Newtype Industries прекратил тестирование ИИ-программного обеспечения Barbara на Украине из-за дипломатического скандала между Сеулом и Киевом, сообщает The Diplomat.

По словам гендиректора компании Сенгвона Чо, украинская сторона получила приказ о прекращении всех подобных работ. Партнерские отношения и сеть контактов компании в стране фактически перестали функционировать, а сроки возвращения на рынок не определены.

ПО Barbara предназначено для оптимизации наведения артиллерии и связи. Программа преобразует голосовые команды офицера в структурированные сообщения, проверяет координаты и помогает избежать поражения объектов, оставляя конечное решение за человеком. Завершить испытания планировалось к концу 2026 года.

Причиной дипломатического разлада стало заявление Зеленского на Генассамблее ООН о передаче Сеулу двух пленных из КНДР. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен расценил это как нарушение договоренности о неразглашении, что угрожает безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Южная Корея потребовала от Киева официальных извинений за нарушение договоренности. Их не последовало, и Сеул отозвал посла из Киева.

Теги: южная корея, украина, ИИ


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