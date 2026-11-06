В Екатеринбурге осудили мать, по вине которой ребенок выпал с 15-го этажа

В Екатеринбурге вынесен приговор 38-летней матери, по вине которой ее ребенок выпал с большой высоты и чудом остался жив.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 13 мая. Женщина оставила своего сына 2021 года рождения одного в квартире на 15-м этаже жилого дома по улице Таватуйская в уральской столице. При этом мать не закрыла оконные ограничители, зная, что ребенок ранее неоднократно пытался открыть окна.

В итоге сын, оставшись один, открыл окно и, не удержавшись, выпал из него. Мальчик остался жив, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал женщину виновной в причинении вреда здоровью по неосторожности и оставлении малолетнего в опасности. Матери назначено 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.