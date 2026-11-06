Япония выразила протест из-за передачи активов JTI во временное управление

Глава департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура выразил послу РФ Николаю Ноздреву протест в связи с передачей российских активов табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) под временное управление. Как сообщило агентство Киодо, Токио призывает Москву отменить принятое решение.

Отмечается, что японское правительство продолжит внимательно следить за ситуацией и принимать необходимые меры в координации с профильными ведомствами и JTI.

5 ноября президент РФ Владимир Путин своим указом передал российские активы табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) во временное управление акционерного общества "Промышленные активы".

Japan Tobacco Inc.— японская табачная компания, второй по величине производитель табачных изделий в мире. Крупнейшим акционером компании (33,3 %, по состоянию на 2026 год) является Министерство финансов Японии. В России работает с 1999 года. Компания стала крупнейшим производителем табачных изделий в стране. В российский портфель Japan Tobacco входили Winston, Camel, LD, Sobranie и Mevius. Также в 2018 году японцы приобрели "Донской табак".