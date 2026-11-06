Еврокомиссия призвала жителей ЕС подготовиться прожить 72 часа без помощи

Еврокомиссия обнародовала рекомендации, согласно которым жители ЕС должны быть способны самостоятельно обеспечивать все свои базовые потребности в течение первых 72 часов чрезвычайной ситуации (ЧС). Новые меры, представленные еврокомиссаром Хаджей Лахбиб, носят рекомендательный характер и призваны помочь гражданам подготовиться к участившимся кризисам.

В частности, Еврокомиссия советует иметь запасы предметов первой необходимости и "тревожные чемоданчики". Также рекомендации включают обучение детей действиям в ЧС, обеспечение безопасности инвалидов и информирование населения. С 2027 года предлагается ежегодно проводить День готовности ЕС 23 октября.

В октябре сообщалось, что ЕС готовится к "кошмарному сценарию" (nightmare scenario) гибридной атаки с многочисленными жертвами.

Параллельно страны ЕС обсуждают сценарии масштабных гибридных атак. Страны Прибалтики уже разрабатывают планы эвакуации населения, а Германия пугает своих граждан "нападением России".

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что заявления о якобы готовящемся нападении России на НАТО являются бредом и провокациями. К слову, в июне главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич признал, что Россия не готовится ни к какому нападению. Это признают и некоторые европейские лидеры, например президент Финляндии Александр Стубб.