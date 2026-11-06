ТМК отправила в Заполярье соединительные детали для трубопроводов большого диаметра

Компания ТМК Стальные Технологии, которая является частью Трубной металлургической компании (ТМК), осуществила первую поставку соединительных элементов для плавного изменения диаметра трубопровода — эксцентрические переходы. Эти детали предназначены для модернизации технологических линий газопроводов строящегося объекта в Заполярье, сообщила пресс-служба ТМК.

В состав партии вошли семь нестандартных изделий, изготовленных из нержавеющей легированной стали, способной выдерживать резкие колебания температуры и воздействие коррозии. Габариты конусообразных элементов таковы: 1 420 и 720 мм, а также 1 220 и 720 мм. Толщина их стенок равна 56 мм. Переходные элементы спроектированы таким образом, что их входной и выходной патрубки смещены по осям друг относительно друга. Это исключает застой транспортируемого продукта, уменьшает вероятность возникновения воздушных пузырей и обеспечивает стабильность потока даже под высокой нагрузкой.

В технологический процесс изготовления нового изделия входили этап разработки приспособлений, придание заготовкам нужной формы при помощи пресса, а также окончательная обработка на станках с ЧПУ.

По словам управляющего директора магистрально-машиностроительного дивизиона ТМК Евгения Губанова, компания продолжает расширять компетенции в производстве соединительных деталей трубопроводов, предназначенных для эксплуатации в экстремальных климатических условиях.