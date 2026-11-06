Ушел из жизни завкафедрой спорта УрГЭУ Максим Кочерьян

Заведующий кафедрой физического воспитания, начальник Управления по спортивно-массовой и оздоровительной работе УрГЭУ, доцент, кандидат экономических наук Максим Кочерьян скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Максима Кочерьяна не стало 3 ноября. Причины смерти не разглашаются.

"Максим Артурович посвятил 17 лет работе в УрГЭУ, проявив себя как высококвалифицированный специалист в области педагогики и управления в сфере физической культуры и спорта. На протяжении всей жизни был искренне увлечен спортом, лично участвовал в соревнованиях и являлся кандидатом в мастера спорта по боксу. Профессионал высокой квалификации, опытный руководитель и внимательный наставник — таким он останется в памяти коллег, студентов и всех, кто его знал. Коллектив Уральского государственного экономического университета выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Максима Артуровича. Разделяем вашу скорбь", - сказано в некрологе на сайте вуза.

О дате и времени прощания обещают сообщить позднее.