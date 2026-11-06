Гостиничный комплекс Межуниверситетского кампуса в Тюмени планируют открыть в День российской науки

Гостиничный комплекс Межуниверситетского кампуса в Тюмени планируют открыть в День российской науки - 8 февраля 2027 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам заседания федерального штаба по проектам создания кампусов под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам губернатора, в 12-этажном отеле будет 70 номеров для научно-педагогических работников и гостей города. Сейчас идут отделочные работы, поставляется мебель, готовность объекта превышает 99%.

На втором этапе возведут четыре студенческие гостиницы, а также технопарк, учебно-лабораторный корпус, конгресс-центр, центр поддержки талантливой молодёжи и спорткомплекс.

По словам Александра Моора, Межуниверситетский кампус станет центром притяжения для молодых учёных. Будут открыты 15 современных лабораторий, в которых молодые учёные из разных вузов смогут вместе разрабатывать проекты и вести исследования.





"Строим кампус в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Наши ребята смогут заниматься наукой в современных условиях, не уезжая из дома. А Тюмень станет центром притяжения для молодых учёных со всей России", - прокомментировал губернатор Александр Моор.