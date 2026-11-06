Росфинмониторинг вскрыл теневые площадки: заблокированы миллиардные схемы

Росфинмониторинг нашел и остановил работу теневых финансовых площадок - их объем составил около 9 млрд рублей. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным в рамках празднования 25‑летия службы, пишет ТАСС.

Президент подчеркнул необходимость повышать эффективность работы ведомства из‑за внешних угроз. По словам Чиханчина, вместе с партнерами и коммерческими банками удалось заблокировать подозрительные операции почти на 360 млрд рублей: банки вовремя выявляли странные переводы и передавали данные специалистам.

Руководитель ведомства отметил новую сложность: теневые схемы все чаще выстраивают сети из десятков финансовых организаций, из‑за чего выявлять нарушения труднее. В ответ служба планирует активнее анализировать данные и плотнее сотрудничать с другими контролирующими органами.

Ранее по делу финансовой пирамиды Finiko завели больше 300 уголовных дел: пострадали свыше 7,7 тысяч человек, а ущерб оказался больше 1 миллиарда рублей. Один из главных подозреваемых - Эдвард Сабиров: его обвинили в 2021 году, а в декабре 2025‑го вернули в Россию из ОАЭ.