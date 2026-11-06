В ГАИ предупредили о сложной дорожной обстановке на севере Свердловской области

Госавтоинспекция предупредила об осложнении дорожной обстановки в северных районах Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ региона, экипажи ДПС фиксируют мокрый снег и нулевые отметки уличной температуры на 334-м километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов". В таких условиях возможно образование гололедицы, а интенсивные осадки могут осложнить водителям видимость на дороге.

По прогнозам, в течение дня температура продолжит понижаться по всей Свердловской области. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасный стиль вождения с увеличенной дистанцией и без резких маневров. Пешеходам также следует быть внимательными и убеждаться в безопасности перехода.

Ранее в МЧС предупреждали свердловчан, что в пятницу, 6 ноября, на Среднем Урале ожидаются очень сильный снег, гололед и порывы ветра до 27 метров в секунду. Уже с утра в Екатеринбурге прошел снегопад с небольшой грозой.