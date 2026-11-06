Премьер Италии возмущена хаосом в Европе из-за Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в письме председателю Евросовета Антониу Коште раскритиковала хаос в ЕС по поводу переговоров по Украине.

Как пишет Bloomberg, Мелони считает, что в Европе "полная неразбериха", координации никакой нет, страны не могут договориться даже между собой, так о чем же они могут договориться с кем-то еще. Европа требует себе места за столом переговоров, но не может определиться, кто будет там сидеть с ее стороны и продвигать интересы ЕС. А постоянный поиск переговорщиков и разных форматов подрывают доверие к блоку.

Она предложила обсудить на встрече евролидеров в Дублине на следующей неделе вопрос формирования единого фронта Европы, ибо медлить уже нельзя - Россия и США могут договориться без участия ЕС. Мелони подчеркнула, что ЕС необходимо определить единого представителя для участия во всех переговорах.

Западные СМИ пишут, что евролидеры опасаются, что Вашингтон и Москва могут прийти к соглашению без участия ЕС. И в Абу-Даби, на трехсторонние переговоры России, США и Украины 10-11 ноября, ЕС намерен отправить Бьорна Зайберта. Именно он считается автором беспрецедентного санкционного режима ЕС против России.

В Кремле ранее заявляли, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта, однако текущий подход ЕС делает это затруднительным, так как Европа не занимает конструктивной позиции.