В Госдуме и Совфеде пройдут сокращения

В обеих палатах российского парламента – Госдуме и Совфеде – сократят количество госслужащих. Их станет меньше на 15-20%.

Сокращение в Госдуме проходит мягко: первыми ликвидируют незанятые вакансии. Возможны решения по сотрудникам пенсионного возраста. Аналогичная ситуация – в Совете Федерации: штат также планируется сократить примерно на 10-15% теми же способами.

Массово увольнять людей никто не будет. Мера направлена на сокращение средств, и, если увольнять со всеми неотгулянными отпусками, выходными пособиями, то это будут огромные траты, пишет РБК.