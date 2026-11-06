06 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Economist: Украина демографически исчезает

Военные потери и массовый отъезд миллионов людей грозят Украине демографическим коллапсом, сообщает The Economist. У страны исчезает будущее.

Суммарный коэффициент рождаемости упал до 0,8-0,9, что является одним из самых низких показателей в мире, а смертность выше в 3-4 раза. Фактически на кону вообще существование в будущем такого государства, как Украина.

За границей находятся более 5 млн человек, преимущественно женщины и дети (Зеленский недавно сказал, что из страны уехало 9,5 млн человек). А желание вернуться домой среди уехавших снизилось с 74% в 2022 году до 43%. По другим данным оно гораздо меньше. Для борьбы с кризисом Киев освободил от мобилизации мужчин младше 25 лет, однако многие из них уже покинули страну или не планируют создавать семьи.

Издание приводит довольно мягкий прогноз численности населения в 25 млн человек к 2040 году. Но уже сейчас, по оценкам демографов, на Украине не больше. Даже директор Института демографии Украины Элла Либанова назвала цифру 28 млн человек.

Глава минсоцполитики Денис Улютин называет цифру в 25 млн человек "катастрофой". Но при продолжении текущих тенденций на Украине к середине века вполне может остаться около 15 млн человек. Все чаще публичные фигуры на Украине призывают задуматься, за что воюет режим. И будут ли те, кому это потом будет нужно.

Теги: украина, демография, население


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