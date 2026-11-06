Трамп анонсировал масштабное и "прекрасное" соглашение по Украине и Европе

Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение, которое может затронуть не только Украину, но и всю Европу. Об этом он заявил в Белом доме после встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Он также отметил, что не проводил встреч с представителями украинской делегации. Дмитриев же приехал в США по приглашению жены президента Мелании Трамп. Он участвовал в обсуждении гуманитарной операции в Алешках наряду с руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахимией.

Как сказал Трамп, соглашением все будут довольны, оно "прекрасно". Деталей он пока огласить не может. Перед этим Мелания Трамп приняла делегации России и Украины в Вашингтоне и передала через Дмитриева личное послание президенту РФ Владимиру Путину. На встрече также присутствовала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она высоко оценила результаты встречи и выразила готовность сотрудничать дальше по гуманитарной линии.

В конце октября Трамп заявлял о близости сделки по Украине, отметив, что, несмотря на сохраняющуюся враждебность, существуют высокие шансы на урегулирование кризиса.

Ожидается, что 10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби пройдет очередной раунд переговоров России, США и Украины. Помощник президента РФ Владимир Мединский останется главой российской делегации. Ранее такие встречи были в январе и феврале, но ни к чему не привели.