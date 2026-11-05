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Фото: Накануне.RU

Суд арестовал двух фигурантов дела сети мошеннических колл-центров на Украине

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под арест двух фигурантов дела НАБУ ( Национальное антикоррупционное бюро) о сети мошеннических колл-центров.

Сначала, по данным телеканала "Общественное", был арестован замначальника департамента стратегических расследований полиции Владимир Ценов - 60 дней под стражей с альтернативой залога в размере в 15 миллионов гривен. Позднее, как сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал украинского радио NV, меру пресечения вынесли некоему Виталию "Боксеру" Рыбалко, но уже без права внесения залога. По версии НАБУ, обвиняемый является подчиненным Андрея "Криминала" Осипова и выполнял для него незаконные поручения. По данным NV, Рыбалко подозревают в участии в преступной организации и пытках.

Ранее НАБУ сообщило о ликвидации сети из 52 мошеннических колл-центров, в которых работало не менее 2,7 тыс. человек. По версии следствия, преступная организация обманывала граждан Украины и других стран, долгое время оставаясь незамеченной для СБУ, полиции и офиса генпрокурора. О России отдельно не упоминается.

К делу привлечено не менее 12 человек. Накануне был задержан первый замначальника департамента защиты нацгосударственности СБУ генерал Сергей Дука. Ведется расследованние против других высокопоставленных чиновников СБУ.

Интересно, что недавно НАБУ вынудила уйти в отставку генпрокурора Руслана Кравченко. Теперь удар нанесен по СБУ. Считается, что она полностью контролируется Зеленским, а НАБУ - Западом, который требует реальных полномочий по оперативному управлению через группу "международных экспертов".

Теги: Украина, НАБУ, колл-центр, мошенничество, суд, арест


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Ранее 05.11.2026 08:03 Мск НАБУ заявило о разоблачении сети мошеннических колл-центров на Украине

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