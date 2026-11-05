ООН: Все заявления о пытках под Киевом подлежат беспристрастному и прозрачному расследованию

Все заявления о жестоком обращении с военнослужащими или призывниками подлежат беспристрастному и прозрачному расследованию. Об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на фоне новостей о пыточной под Киевом.

"Любые заявления о злоупотреблениях и жестоком обращении — в том числе в отношении лиц, призванных на обязательную военную службу, или военнослужащих — должны быть подвергнуты полному, беспристрастному и прозрачному расследованию", — передает слова официального представителя управления Шабиа Манту РИА Новости.

Протесты прошли вечером 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка, где люди требовали освободить заложников, удерживаемых в подвале. Четверых вывезли в критическом состоянии, но врачей в дом не пустили.

СБУ после стихийного митинга протеста с попыткой штурма частного дома под Киевом, в котором находится тайная тюрьма, возбудила три уголовных дела. Одно из них – по статье о "распространении информации о расположении сил обороны". Фактически, тайная тюрьма приравнена к "силам обороны".

Позднее в МИД России высказались о скандале с пыточной тюрьмой Киева.