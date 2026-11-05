Для обработки запросов на "прямой линии" президента будут использовать гигачаты

Во время "прямой линии" президента Владимира Путина будут использовать гигачат-оператора и гигачат-помощника, которые упростят обработку вопросов от граждан. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, до этого звонящий минуту надиктовывал обращение автоответчику, а отсутствие обратного адреса усложняло отправку ответа.

"В этом году мы добавляем в практику прошлого года фактически полное отключение автоответчика, потому что автоответчик - огромная нагрузка на линию. Так вот, таких звонков на автоответчик было примерно половина, половина всех поступающих обращений было без обратной связи", - сказал Греф на совещании президента с членами правительства.

Планируется, что гигачат-оператор будет принимать работать круглосуточно с ограничением времени на человека в 30 минут, что позволит в пять раз увеличить количество более полных и детальных обращений. Тем временем, гигачат-помощник будет выяснять нюансы по обращениям, чтобы профильным сотрудникам министерств и ведомств не приходилось перезванивать человеку за дополнительной информацией.

Кроме того, гигачаты будут автоматически направлять все запросы напрямую в те или иные органы и коммерческие компании, которые специализируются на описанной проблеме.

"Технологии не заменяют людей, которые решают проблему на местах. Все равно огромное место для людей останется. Но в этом году дозвониться, написать свою проблему станет значительно проще, и в связи с этим помощь людям будет приходить значительно быстрее и значительно точнее, в полном объеме", - добавил Греф.