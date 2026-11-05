В Кузбассе восстановили газоснабжение после разгерметизации магистрального газопровода

В дома жителей Кузбасса вернули газ. Об этом в своих социальных сетях сообщает губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

"Газоснабжение восстановлено для всех потребителей. Спасибо всем службам за оперативность! В причинах инцидента будут разбираться специалисты", - написал Середюк.

Ранее сообщалось, что в Топкинском муниципальном округе произошла разгерметизация магистрального газопровода. Пламя уже погасили, а после инцидента был создан оперативный штаб по ликвидации последствий. По предварительным данным, пострадавших нет.