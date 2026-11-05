«Сегежа Групп» готова расширять присутствие компании на территории Костромской области

Вице-президент "Сегежа Групп" Сергей Быстров на встрече с губернатором Сергеем Ситниковым назвал Костромскую область одним из самых надёжных партнёров.

«Я хотел передать огромное спасибо за поддержку наших предприятий и наших сотрудников. Они чувствуют себя здесь защищёнными, у нас проблем нет вообще в регионе с точки зрения социальной поддержки населения, поддержки участников спецоперации, развития региона. У нас 58 заводов, которые находятся в девяти регионах. И пожалуй, такие добрые отношения только с Красноярским краем и с вами. Поэтому Вам спасибо огромное за работу. Мы готовы заходить, дальше инвестировать и работать в Костромской области», - обратился вице-президент АО «Сегежа Групп» на рабочей встрече к главе региона.

Необходимо напомнить, что Галичский фанерный комбинат является одним из лидеров по выпуску деревообрабатывающей продукции в регионе. Создание комбината стало самым масштабным инвестиционным проектом в Костромской области за последние годы. В проект было инвестировано более 13 млрд рублей. Промышленный гигант возвели в рекордные сроки - менее чем за два года.

Продукция предприятия востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. При этом комбинат - первое в России предприятие по производству фанеры размера «макси» (7х13 футов). На данный момент предприятие активно наращивает экспортные поставки в крупные экономические центры Китая, чему способствует запущенный при поддержке региона ускоренный железнодорожный контейнерный маршрут.

С 2024 года Галичский фанерный комбинат включен в перечень системообразующих организаций Костромской области. А строительство предприятия в рамках проекта по формированию в муниципалитете территории опережающего развития позволило вывести Галич из статуса моногород, придало импульс для развития всего района.

В ходе встречи было отмечено, что компания готова и дальше инвестировать в регион. В частности, осуществлять поддержку развития туристического направления, социальных и инфраструктурных проектов, выполнении задач, связанных с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. При этом промышленники готовы взаимодействовать не только на территории Галичского района, но и других муниципальных образованиях региона.