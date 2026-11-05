05 Ноября 2026
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Общество Оренбургская область
Фото: max.ru/solntsev_official

Евгений Солнцев, передавая новую технику пожарным, подчеркнул: Наша главная задача – обеспечить безопасность жителям Оренбуржья

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев передал областной противопожарной службе ключи от шести новых пожарных автоцистерн.

"Продолжаем обновлять парк специальной техники. До этого, в сентябре, огнеборцы региона получили ещё пять пожарных автомобилей", - сообщил глава Оренбуржья в своем канале в МАХ.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

Новые машины будут направлены в Оренбургский, Саракташский, Адамовский и Матвеевский районы. Получение новой техники даст пожарным возможность быстрее приходить на помощь людям, эффективнее справляться с чрезвычайными ситуациями, осуществлять тушение возгораний.

"Также проверил готовность сил и средств региона к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Осмотрел технику и оснащение, оценил готовность служб к оперативному реагированию", - сообщил Евгений Солнцев.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

Губернатор отметил, что службы подготовились к ответственному периоду основательно. Были уточнены планы действий, проведена отработка взаимодействия всех профильных служб. Особое внимание в ходе подготовки в регионе уделяли отдалённым и малонаселённым территориям. Евгений Солнцев сообщил, что при необходимости муниципалитетам будет оказана помощь новой техникой.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

"Наша главная задача – обеспечить безопасность жителям Оренбуржья, где бы они ни жили. Благодарю наших пожарных, спасателей и всех специалистов, которые ежедневно стоят на страже порядка в Оренбургской области", - сказал Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, новые автомобили, пожарные, безопасность граждан


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