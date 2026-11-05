Евгений Солнцев, передавая новую технику пожарным, подчеркнул: Наша главная задача – обеспечить безопасность жителям Оренбуржья

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев передал областной противопожарной службе ключи от шести новых пожарных автоцистерн.

"Продолжаем обновлять парк специальной техники. До этого, в сентябре, огнеборцы региона получили ещё пять пожарных автомобилей", - сообщил глава Оренбуржья в своем канале в МАХ.

Новые машины будут направлены в Оренбургский, Саракташский, Адамовский и Матвеевский районы. Получение новой техники даст пожарным возможность быстрее приходить на помощь людям, эффективнее справляться с чрезвычайными ситуациями, осуществлять тушение возгораний.

"Также проверил готовность сил и средств региона к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Осмотрел технику и оснащение, оценил готовность служб к оперативному реагированию", - сообщил Евгений Солнцев.

Губернатор отметил, что службы подготовились к ответственному периоду основательно. Были уточнены планы действий, проведена отработка взаимодействия всех профильных служб. Особое внимание в ходе подготовки в регионе уделяли отдалённым и малонаселённым территориям. Евгений Солнцев сообщил, что при необходимости муниципалитетам будет оказана помощь новой техникой.

"Наша главная задача – обеспечить безопасность жителям Оренбуржья, где бы они ни жили. Благодарю наших пожарных, спасателей и всех специалистов, которые ежедневно стоят на страже порядка в Оренбургской области", - сказал Евгений Солнцев.