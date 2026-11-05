Четыре музея в Екатеринбурге объединят в единый музейный кластер

В Историческом сквере Екатеринбурга появится единый музейный кластер. В нем объединят четыре учреждения: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей природы Свердловского областного краеведческого музея, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ и Музей истории Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все здания расположены в Историческом сквере. Для их объединения планируют создать единую выставку-променад, собранную за счет музейных предметов и коллекций из собраний музеев и распределенную по всем площадкам. Это позволит горожанам и гостям уральской столицы посетить каждую из площадок по единому билету.

В каждой из точек можно будет познакомиться с разными этапами жизни города. Екатеринбургский музей изобразительных искусств на Воеводина, 5 представит "АртЗавод", где главным объектом станет Каслинский чугунный павильон. Кроме того, посетителям представят "Музейное окно" – технологию интеграции подлинных археологических артефактов, переходящих в существующую архитектуру сквера, что стирает грань между современным слоем и историческим. Также впервые можно будет увидеть каменную мостовую, по которой ходили Василий Татищев и Вильгельм де Геннин.

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ на Горького, 4а покажет гранд-макет "Рождение города", который расскажет об индустриальной мощи, создавшей город.

Свердловский областной краеведческий музей на Горького, 4 презентует программу "Металл и камень", повествующую о сложном технологическом производстве и градообразующем предприятии Екатеринбурга. То, что существовало миллионы лет до появления человека и завода, было переработано в платы и монеты Екатеринбургского монетного двора и продукцию Императорской гранильной фабрики.

Водонапорная башня Музея истории Екатеринбурга на Горького, 4е расскажет о "Пульсе жизни" – истории башни как символа городской инфраструктуры: клепаный бак XIX века, аудиовоспоминания жильцов и чертежи.