Бастрыкин заинтересовался нападением на главу свердловского "Народного фронта"

Недавним нападением на главу исполкома Народного фронта Свердловской области Вадима Савина заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В начале ноября Савин сообщил, что его избили и забрали телефон. Он не исключал, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью.

Позже стало известно, кто напал на главу свердловского "Народного фронта". Сообщалось, что это были 21-летний парень и его мать, а все произошло в екатеринбургском баре "Молодость".

Как сообщили в СКР, в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина направлено обращение от представителя потерпевшего с просьбой привлечь к ответственности участников конфликта, который произошел в начале ноября в одном из заведений Екатеринбурга. В публикации отмечается, что расследование якобы ведется недостаточно активно, а мера пресечения фигурантам до сих пор не избрана.

Сейчас органами МВД расследуется уголовное дело. В Следственном комитете подняли вопрос о передаче данного дела в свое производство. Также Бастрыкин поручил доложить ему о принятом решении и по изложенным в обращении доводам.

В СК России по Свердловской области Накануне.RU подтвердили, что речь идет о нападении на Вадима Савина.