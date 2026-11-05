Терапевты будут следить за пациентами дистанционно

Минздрав вынес на обсуждение проект новых правил работы терапевтов - они могут вступить в силу с 1 января 2027 года, пишет "Ъ".

Терапевты смогут дистанционно наблюдать пациентов с гипертонией и диабетом, а поликлиники - закупать приборы с передачей данных. Количество устройств будут определять по числу нуждающихся в контроле.

В отдаленных и малонаселенных районах разрешат открывать терапевтические кабинеты без учета численности жителей - штат (врач и медсестра) сохранят полностью.

Список обязательного оборудования обновят: разрешат использовать автоматические и полуавтоматические тонометры, добавят весы, термометры, сантиметровую ленту, секундомер и компьютеры для работы в мединформационной системе. Остальные приборы оставят без изменений.

По данным Росстата, в 2024 году в России работали около 749,9 тыс. врачей, из них примерно 74 тыс. - терапевты.

Терапевт Иван Давыдов считает, что проект лишь закрепляет сложившуюся практику. В пресс‑службе Минздрава пояснили, что цель поправок - актуализировать стандарты работы и оснащения.

Ранее в России успешно завершили доклинические испытания онковакцины CaTeVac, которую разработал НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова: по словам вице‑премьера Татьяны Голиковой, её планируют применять у пациентов с саркомами мягких тканей с 2027 года, а сейчас оформляют документы для разрешения на производство и клинические испытания.