В Югре продлили повышенные выплаты участникам СВО до 30 ноября

Правительство Югры продлило период предоставления денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ. Мера поддержки будет доступна тем, кто подпишет контракт через Военный комиссариат Югры или пункт отбора в Ханты-Мансийске до 30 ноября 2026 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительстве региона.

Единовременная выплата кандидатам, поступающим на военную службу, составит около 4,1 млн рублей. В эту сумму входят региональная, федеральная и муниципальная выплаты. Таким образом, гарантированный доход военнослужащего, заключившего контракт в Югре, за год с учётом заработной платы в зоне СВО составит не менее 6,6 млн рублей.

В Югре действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей.

"У нас дополнительно к федеральным действует 44 региональные меры поддержки, ориентированные на участников специальной военной операции и членов их семей. Если взять муниципальный уровень, то мы подбираемся к сотне, потому что это ещё плюс порядка 80 мер. Также дополнительно каждая мера где-то донастраивается", — подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе пресс-конференции на форуме "Информационный мир Югры".