Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за массовых протестов

Эйфелева башня закрыта для посетителей 5 ноября из-за забастовок. Об этом сообщается на официальном сайте монумента.

Посетителям, у которых есть электронные билеты, рекомендуется проверить свою электронную почту.

Во Франции сегодня проходит общенациональная демонстрация по призыву крупнейших профсоюзов страны. По оценкам властей, в общей сложности 780 тысяч человек могут принять участие в манифестациях. В МВД заявляли, что задействуют 70 тысяч правоохранителей для обеспечения правопорядка, пишет РИА Новости.

Протестные акции в стране начались в сентябре с митингов школьников и студентов, которые требовали улучшить условия обучения. Позднее к ним примкнули жители, недовольные ростом цен. Самой массовой стала общенациональная демонстрация, прошедшая 17 октября и собравшая более полумиллиона человек. Акция завершилась беспорядками, погромами и мародерством. Задержаны около пяти тысяч человек.