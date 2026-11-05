Еврокомиссия: Украине выделены €4,36 млрд

Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине €4,36 млрд.

Из них 3,7 млрд – второй транш макрофинансовой помощи (МФП), согласованной на 2026 г., и 658 млн – часть оборонной части программы кредитования, говорится в заявлении ЕК.

Ранее стало известно, что Украина выдвинула условие для вступления в ЕС – полноценный доступ к европейскому рынку сбыта сельхозпродукции. Министр агрополитики Тарас Высоцкий в интервью Politico заявлял, что Киев не примет модель членства, предполагающую вечные ограничения на экспорт зерна.