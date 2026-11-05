На заседании Городской Думы Астрахани под председательством Игоря Седова утверждена обновлённая структура администрации города

Сегодня, 5 ноября, состоялось очередное заседание Городской Думы Астрахани, основным вопросом которого было утверждение обновлённой структуры администрации города. Заседание прошло под председательством спикера Игоря Седова.

Для решения проблемы ветхого и аварийного фонда в городе и в связи с необходимостью освоения довольно больших бюджетных средств, выделяемых из федерального бюджета на расселение астраханцев из непригодного для жизни жилья, в структуре городской администрации выделена должность заместителя главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань», который будет курировать все подразделения администрации, задействованные в решении проблемы аварийного жилья, а также новое управление согласно принятой структуре — по работе с аварийным фондом.

Отметим, что пленарному заседанию предшествовало заседание комитета Городской Думы по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции, на котором предварительно этот вопрос был рассмотрен и одобрен депутатами.