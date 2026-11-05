Онковакцина CaTeVac: доклинические испытания завершены

В России завершили доклинические испытания онковакцины CaTeVac. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на заседании проектного комитета нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья", что применять вакцину у пациентов с саркомами мягких тканей планируют с 2027 года.

Голикова уточнила, что все тесты на доклиническом этапе прошли успешно, сейчас оформляют документы для разрешения на производство и клинические испытания вакцины. Об этом пишет "Интерфакс".

Препарат разработал НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Вакцина должна помочь иммунной системе бороться с опухолью. В будущем ее хотят использовать и при других заболеваниях - например, при меланоме, раке почки и опухолях центральной нервной системы. Особенно она может пригодиться, когда обычные методы лечения уже не помогают.

Ранее сообщалось, что российский препарат "Ангипур" может появиться в продаже через 1-2 года - об этом рассказал Виктор Сиротенко, один из разработчиков и декан фармацевтического факультета ВолгГМУ. Сейчас почти завершена финальная фаза клинических испытаний в нескольких медучреждениях