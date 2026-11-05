05 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Аналитики рынка услуг отмечают, что свердловчане стали чаще обращаться за «отопительными» работами

Аналитики Авито Услуг изучили, как изменился спрос на работы по утеплению жилья в Свердловской области с наступлением первых холодов. Наибольшую динамику и за месяц, и за год показала герметизация окон (рост на 24% за месяц и в 2,2 раза за год).

По итогам сентября 2026 г. на рынке ремонтно-строительных услуг отмечается заметный рост спроса на работы частных мастеров, бригад и компаний по утеплению недвижимости. Причем интерес к герметизации окон вырос не только за месяц, но и за год.

Чтобы отопительная система в квартире работала эффективнее, жители региона стали чаще обращаться за промывкой труб и радиаторов. По данным Авито Услуг, интерес к таким объявлениям в сентябре 2026 г. вырос на 5% за месяц.

Рост спроса в годовом выражении показали более глобальные ремонтные работы, связанные с отоплением. Среди них — замена радиаторов (+10%) и монтаж систем отопления (+7%).

Вырос спрос и на монтаж теплого пола: интерес к таким работам увеличился на 4% за месяц.

Чаще, чем в конце лета и в сентябре прошлого года, пользователи стали искать и мастеров по ремонту окон. Число просмотров таких объявлений увеличилось на 5% за месяц и на 49% за год. Востребованнее стала и герметизация окон: объявлениями мастеров, занимающихся этой задачей, интересовались на 24% чаще, чем в августе, и в 2,2 раза чаще, чем в сентябре 2025 г. Также вырос спрос на утепление окон (+53% за год).

Теги: отопительные работы, авито, теплый пол


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